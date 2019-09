Bilanz der Badesaison 2019 : Das Naturbad übertrifft die Erwartungen

Mitte Juni war das Schwimmbecken in die Südsee gehoben und an seinen Platz geschoben worden. Es schwimmt mitten im Wasser und ist über einen Steg erreichbar. Am 7. Juli wurde es für die Öffentlichkeit freigegeben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten An der Nord- und Südsee ist die Hauptsaison beendet. Es war der bisher zweitbeste Sommer für das modernisierte Bad.

Der Sommer 2019 ist aus Sicht des Freizeitzentrums Xanten (FZX) zufriedenstellend verlaufen. Das modernisierte Naturbad sei von 82.479 Menschen besucht worden, teilte das FZX am Donnerstag mit. Damit seien es zwar deutlich weniger gewesen als im Rekordsommer 2018 – damals wurden mehr als 138.000 Gäste gezählt. Aber die Planzahlen für das Naturbad für dieses Jahr seien übertroffen worden. Es waren auch mehr Besucher als in den Jahren vor 2018. Bisher war 2012 mit 76.816 Gästen das zweitbeste Jahr gewesen.

Die Badesaison hatte am 1. Juni begonnen und endete mit dem vergangenen Wochenende. Das Naturbad war in diesem Sommer an 85 Tagen geöffnet, wie das FZX weiter mitteilte. Besucherstärkster Monat war der Juni mit rund 35.000 Badegästen. Auch der besucherstärkste Tag lag mit knapp 8.700 Gästen in diesem Monat: Es war Sonntag, 30. Juni. Im September war das Naturbad noch an vier Tagen geöffnet, wurde währenddessen aber nur noch von 529 Gästen aufgesucht.