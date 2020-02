Gastronomie Lecker Essen : Elia – familiärer Grieche zum Wohlfühlen

Stavros Barkampas in seinem Restaurant Elia, das erst vor wenigen Monaten auf der Rheinstraße in Xanten eröffnet hat. RP-Foto: Budjan. Foto: Julian Budjan

Xanten Beliebt sind vor allem die Gyros-Gerichte. Für den Kreta-Teller kommen selbst Gäste aus Düsseldorf nach Xanten.

Als Vater Dimitrios vor eineinhalb Jahren im Alter von 65 Jahren plötzlich an den Folgen seiner Krebstherapie verstarb, konnte die Familie Barkampas mit ihrem Restaurant nicht weitermachen wie bisher. Mutter Paraskevi traf der Schicksalsschlag hart, sie benötigte Zeit, um über den Verlust hinwegzukommen. So verkaufte die Familie ihre Taverne Athen am Marktplatz schweren Herzens. Vor wenigen Monaten haben sie allerdings an der Rheinstraße nahe des Klever Tors unter dem Namen Elia – griechisch für Olive – neu eröffnet, Sohn Stavros Barkampas (41) leitet jetzt die Geschäfte. „Wir sind wieder zurück und bedanken uns bei unseren Gästen für ihre Geduld“, sagt er.

Seit 28 Jahren ist die Familie bereits in Xanten verwurzelt, damals eröffnete sie in der Hühnerstraße die Taverne Athen, zog später auf den Marktplatz. 1987 war das Paar gemeinsam mit dem noch 13-jährigen Sohn aus Korfu nach Speyer, nahe Mannheim, gekommen. Sie kochten in der Küche eines Bekannten bis zu 400 Gerichte am Tag, danach in Essen, ehe sie entschlossen, sich selbstständig zu machen. Das war bei einer Kleinstadt wie Xanten mit einem Risiko verbunden. Sie sind froh, geblieben zu sein. Stavros Barkampas: „Ich bin hier zu Hause.“