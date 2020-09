„Ohne Einschränkung fit“ : Neuer Verein will Reha-Sport anbieten

Xanten In Xanten wird ein neuer Sportverein gegründet. Der Name soll Programm sein: „Ohne Einschränkung fit“. Die ersten Kursangebote sind für Anfang des nächsten Jahres geplant.

Viele Jahre lang waren die Eheleute Monika und Wolfgang Diamant als zertifizierte Übungs- und Abteilungsleiter in der Reha-Abteilung des SV Vynen-Marienbaum (Vyma) tätig, am Sonntag gründete das Paar nun mit Zustimmung von mehr als 20 interessierten Besuchern einen eigenen Reha-Sport-Verein für die Bewohner der Stadt Xanten und die der umliegenden Dörfer. Dieser Verein soll Menschen, die aufgrund von Erkrankungen oder Handicaps aller Arten besonderer Sportübungen bedürfen, ein gutes Angebot machen. „Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere die des Reha-, des Präventiv- und des Gesundheitssports“ – so ist es in der einstimmig verabschiedeten Satzung des Vereins zu lesen.