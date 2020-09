Erklärung des Ordnungsamtes : Darum fällt die Plaza-Wiesn in Xanten aus

Darum fällt die Plaza-Wiesn in Xanten aus

Am Xantener Hafen war eine Plaza-Wiesn geplant, die nun abgesagt werden musste. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Veranstaltung hätte einen „geselligen Charakter“ gehabt, erklärt das Ordnungsamt die Absage der Plaza-Wiesn. Erwartet wurden am Plaza del Mar am Xantener Hafen 300 Gäste pro Veranstaltungstag.

Die Verwaltung der Stadt Xanten hat erklärt, warum die Plaza-Wiesn kurzfristig abgesagt worden ist. Das Plaza del Mar am Hafen wäre an den Tagen wahrscheinlich jeweils von mehr als 300 Menschen besucht worden, und es hätte sich um eine Veranstaltung mit geselligem Charakter gehandelt, erklärte Ordnungsamtsleiter Noah Decker am Mittwoch auf Anfrage. Die Stadt habe sich mit dem Kreis Wesel und dem zuständigen Ministerium beraten. Sie hätten die Einschätzung geteilt. Deshalb sei mit dem Veranstalter, dem Freizeitzentrum Xanten (FZX), gesprochen worden. Dieses habe die Plaza-Wiesn schließlich abgesagt. Das FZX habe Verständnis für die Bedenken gehabt.