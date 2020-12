Kommentar zu Corona-Flugblatt : Leugner widerlegen sich selbst

Querdenker-Demo und Gegendemonstranten in Frankfurt/Main. Foto: dpa/Boris Roessler

Meinung Xanten In Xanten ist das Flugblatt eines Corona-Leugners verteilt worden. Dem Verfasser des Flyers geht es nicht um Aufklärung, sondern um Stimmungsmache. Dafür arbeitet er auch mit verkürzten, vereinfachten oder falschen Aussagen.

Der Verfasser des Flugblatts gibt sich als seriöser Aufklärer. Aber er ist ein Verharmloser und Leugner der Pandemie, der mit Verkürzungen, Vereinfachungen und falschen Behauptungen Stimmung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen macht und Ängste schürt. Dabei sollte der gesunde Menschenverstand auch ihm sagen, dass durch Abstand und Hygiene die Verbreitung von Viren gebremst wird. Wenn also weniger Menschen sterben als üblich, so wie der Verfasser des Flugblatts schreibt, um die Gefahr der Pandemie zu relativieren, ist das in Wahrheit eine Bestätigung der von ihm kritisierten Politik. Leider steigt aber seit einigen Wochen sogar die Zahl der Todesfälle. Deshalb sind weitere, zeitlich befristete Einschränkungen richtig. Dadurch verliert niemand seine Freiheit. Jeder darf auch weiter seine Meinung sagen. Auch der, der das Gegenteil behauptet.