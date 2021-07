Xantener Firma hilft im Krisengebiet : „Wir können einen kleinen Beitrag leisten“

„Es ist unfassbar und nicht in Worte zu fassen, was diese Katastrophe hier angerichtet hat“, sagt Marcus Schweers. Mehrere Tage ist er mit Mitarbeitern in Bad Neuenahr-Ahrweiler, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Foto: Marcus Schweers

Xanten Marcus Schweers aus Xanten hilft mit Mitarbeitern und Kollegen im Hochwassergebiet. Er berichtet von Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit, aber auch von Schaulustigen, die Selfies machen.

Der Xantener Unternehmer Marcus Schweers ist mit mehreren Mitarbeitern und Fahrzeugen in dieser und in der nächsten Woche in Bad Neuenahr-Ahrweiler, um nach dem Hochwasser beim Aufräumen und Wiederaufbau zu helfen. Sein Betrieb zu Hause ruht an diesen Tagen. Termine mit Kunden hat er verschoben. Sie hätten dafür Verständnis, berichtet Schweers. Die Hilfe im Hochwassergebiet gehe vor. „Es ist wichtig, dass wir den betroffenen Menschen helfen.“

Schweers’ Firma ist ein Con­tainerservice und Abfallunternehmen. Bei den Aufräumarbeiten in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird er vom Xantener Tiefbauunternehmer Lucas Burth unterstützt, der an einigen Tagen mit Bagger und Radlader in die Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz gefahren ist und noch fährt. „Wir haben das Equipment, um vor Ort zu helfen“, sagt Buth. Wie Schweers spricht er über den Einsatz im Hochwassergebiet, als sei es selbstverständlich.

Ihre Hilfe wird dringend gebraucht. Häuser und Keller müssten leergeräumt werden, berichtet Schweers. Schlamm, Möbel, Fotoalben, aber auch Lebensmittel würden auf die Straße geschoben und getragen, aufgeschichtet zu Müllbergen, die abtransportiert werden müssten. Sonst fingen die Sachen an zu schimmeln und zögen Ungeziefer an. Deshalb müssten die Aufräumarbeiten so schnell wie möglich geschehen, zumal es in zwei Monaten schon wieder kälter werde. „Die Zeit drängt.“

Am Dienstag war Schweers mit seinen Mitarbeitern zum ersten Mal in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort helfen Unternehmen, die er kennt, bei den Aufräumarbeiten. Über eine Whatsapp-Gruppe haben sie sich abgestimmt. Als er ankam, habe er „ein Bild des Grauens“ vorgefunden. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“ Die betroffen Straßen „ersticken im Dreck“. Es rieche nach Urin, Fäkalien, Essensresten, Farben und Öl. Tiere habe er dagegen keine gesehen. Weder Vögel, noch Katzen, noch Hunde.

Stattdessen gebe es Schaulustige, sie behinderten die Arbeit, berichtet Schweers. An einem Nachmittag hätten sie deshalb deutlich weniger Container-Ladungen als noch am Vormittag wegbringen können, weil sie schlechter durchgekommen seien. An einem Friedhof, auf dem das Hochwasser Grabplatten weggespült habe, hätten zwei Jugendliche ein Selfie gemacht. Schweers kommentiert das nicht weiter. Er kann es nicht verstehen.

Er berichtet lieber von anderen Erlebnissen. Vom Zusammenhalt unter den Anwohnern und den Helfern. Nach ein, zwei Tagen habe er das Gefühl, sie alle schon ein Leben lang zu kennen, so sehr rücke man zusammen, erzählt der Xantener. Mit seinen Mitarbeitern ist er auch über Nacht geblieben. Sie schliefen auf Feldbetten in einem Veranstaltungsgebäude, das nun als Unterkunft genutzt werde. Sie würden auch verpflegt, und von der Bundeswehr bekämen sie Kraftstoff für die Fahrzeuge. Sonst würde es eine teure Hilfe. Schweers, seine Mitarbeiter und die anderen machen es ehrenamtlich. Einfach, weil sie es für wichtig halten. „Würde so etwas bei uns in Xanten passieren, würde ich mich auch freuen, wenn uns geholfen würde“, sagt er.

Seit Tagen laufen die Aufräumarbeiten. Einiges ist schon weggeschafft worden. Aber es müsse noch viel mehr weggeräumt werden, sagt Schweers. „Wir aus Xanten können einen kleinen Beitrag leisten.“ Die Arbeiten würden noch einige Zeit dauern. „Man sieht noch kein Ende.“ Unter den Helfern sage aber keiner, er könne nicht mehr. „Man zieht an einem Strang.“

(wer)