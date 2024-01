Xantener Gastronomen arbeiten zusammen Café Glüxpilz und Tikibar machen gemeinsam einen Cocktailabend

Glüxpilz-Inhaberin Inga Jasper plant in diesem Jahr an jedem Wochenende Veranstaltungen. Am ersten Samstag im Monat soll es ein Kneipenquiz geben. Am zweiten Samstag im Monat wird das Café abends zur Cocktail-Bar. Am dritten Samstag im Monat ist ein Gesellschaftsspiel-Abend und am vierten Samstag im Monat ein normaler Kneipenbetrieb geplant. Sonst ist das Café Glüxpilz dienstags bis sonntags von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag.