Claudia Vennemann aus Xanten Aus der Liebe zur Klassik

Die Oper und das Theater sind schon immer die Leidenschaft von Claudia Vennemann gewesen. Und sie geht ebenso gerne ins Aalto-Theater nach Essen wie ins Schauspielhaus oder die Oper nach Düsseldorf. Und genau diese Begeisterung möchte sie gerne an ihre Mitmenschen weitergeben. „Ich sehe es als meine Aufgabe an, Kultur zu vermitteln“, sagt sie. Das ist in heutiger Zeit kein leichtes Unterfangen. Zunächst war es eine rein private Initiative. Doch die Nachfrage wurde immer größer. Deshalb organisiert Claudia Vennemann seit zwei Jahren Busfahrten in die Schauspiel- und Opernhäuser. Sie hofft, so auch ihrem Ziel, Kultur zu vermitteln, näher zu kommen. „Die Häuser“, so sagt sie, „sind durchaus dankbar für dieses Engagement. Denn seit Corona sind die Besucherzahlen immer noch nicht auf dem früheren Niveau.“