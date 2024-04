Lesung in Xanten Christoph Peters liest aus Berliner Trilogie vor

Christoph Peters stammt vom Niederrhein, wurde 1966 in Kalkar gebpren. Für seine zahlreichen Veröffentlichungen hat er schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. In den Romanen seiner Berliner Trilogie unterzieht er die Lebensverhältnisse der deutschen Hauptstadt einer Art literarischer Bestandsaufnahme, wie das Siegfriedmuseum und die VHS in ihrer Ankündigung erklären. Alle drei Romane spielen am 9. November, jeweils mit einem Jahr Abstand, 2020, 2021, 2022, und genau an dem Tag, an dem sie spielen, hat Peters auch begonnen sie zu schreiben: Näher an ihrer Zeit kann Literatur nicht sein.