Xantener Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit Seit 65 Jahren im „Traumboot der Liebe“

Für Christa und Franz Josef Proest war 1956 ein gutes Jahr, denn in diesem Jahr lernten sich die beiden kennen und lieben. Beides geschah im Wonnemonat Mai beim Tanzabend in der damaligen Bergbaustadt Kamp-Lintfort. „Steig in das Traumboot der Liebe“, war der Titel des von Caterina Valente und ihrem Bruder Silvio Francesco gesungenen Liedes. „Dabei hat´s gerappelt“, erinnert sich die 86-jährige Christa im Gespräch, und ihr Mann bestätigt ihre Aussage durch ein energisches Kopfnicken.