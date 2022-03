Benefizkonzert auf dem Marktplatz : Xantener Schüler singen für den Frieden

Lehrerin Agnes Maxsein (vorne sitzend) mit einigen Chormitgliedern. Foto: Gesamtschule Xanten

Xanten Wegen des Kriegs in der Ukraine wird es am Sonntag in Xanten eine weitere Friedensdemo geben: Der Chor der Willi-Fährmann-Gesamtschule gibt Benefizkonzert. Außerdem werden Spenden für Flüchtlinge gesammelt.

Bereits an den vergangenen drei Sonntagen haben sich engagierte Xantener Bürger zu der Veranstaltungsreihe „Wir zeigen unsere Solidarität mit der Ukraine“ auf dem Xantener Marktplatz eingefunden. Zur ersten Aktion kamen etwa 100 Teilnehmer mit Plakaten und Spruchbändern am Norbertbrunnen zusammen. Bei der zweiten Versammlung trafen sich Hunderte Demonstranten vor der großen Marktplatz-Bühne, auf der Sprecher und Musiker ein beeindruckendes und mitreißendes Programm boten.

Die dritte Protestaktion wurde als eine Mahnwache abgehalten. Nach vielen anregenden Gesprächen in Kleingruppen bildeten die rund 80 Teilnehmer – auch Propst Stefan Notz und Superintendent Hans-Joachim Wefers mit Ehefrau Adelheid Wolbring-Wefers zählten zu ihnen – spontan ein großes Peace-Zeichen. Carolin Schwartzer, Hauptinitiatorin der Veranstaltungsreihe, gab im Nachhinein zu verstehen: „Das plötzliche „Miteinander“ mit größtenteils fremden Personen beim Bilden des Peace-Zeichens war sehr wertvoll für mich und zeigte mehr als deutlich, was uns alle vereint.“ Die Mahnwache wurde von 17-jährigen Abiturientin Daphne Schiela organisiert.

Am vergangenen Sonntag bildeten die Teilnehmer der Friedensdemo spontan das Peace-Zeichen. Foto: Hildegard van Hüüt

Am Sonntag, 20. März, gibt es um 13 Uhr eine weitere recht groß angelegte Friedensaktion auf dem Marktplatz. Diesmal bietet der Schulchor der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten unter der Leitung von Agnes Maxsein ein Benefizkonzert. „Wir freuen uns schon sehr, das Engagement der Schüler ist einfach toll!“, ließ Maxsein vorab wissen. Weltbekannte Songs wie „Imagine“, „Blowing in the Wind“, „Earth Song“ und „Sounds of Silence“ werden von Solisten oder vom ganzen Chor präsentiert. Texte zum Mitsingen liegen bereit. Auch mehrere Sprecher aus Xantener Hilfsorganisationen kommen zu Wort.

Während der Veranstaltung werden Kaffee und Kuchen angeboten. „Der Spendenerlös wird auf die Organisationen Round Table in Xanten und auf den Arbeitskreis Asyl Xanten aufgeteilt“, erklärt Volker Markus, Vorsitzender des Fördervereins der Willi-Fährmann-Gesamtschule. Mit einem Newsletter, den Markus für die Schule und ihren Förderverein verschickte, wurden alle Schüler und Lehrer sowie Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte dazu aufgerufen, zu der Veranstaltung kommen und Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren.

