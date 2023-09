Konzert am 7. Oktober in Xanten Eine musikalische Wanderung durch die Nacht

Info

Termin Die Veranstalter versprechen am Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche am Markt in Xanten eine „musikalische Wanderung durch die Nacht“. Es ist ein Konzert für Gesang und Celloquartett. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.

Bariton Max Jakob Rößeler arbeitet seit seinem Studium an der Universität der Künste in Berlin als Solist und als Chorist mit renommierten Ensembles, darunter das Deutsche Sinfonieorchester, der Rundfunkchor und die Lautten Compagney. Außerdem wirkte er an verschiedenen Opernproduktionen in Bayreuth, in Berlin, und Bad Lauchstädt mit.