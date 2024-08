Haushaltsberatungen in Xanten Politik befasst sich mit unterschiedlichen Hebesätzen bei Grundsteuer B

In Xanten hat sich die Politik bereits mit der Möglichkeit befasst, dass die Stadt bei der Grundsteuer B unterschiedliche Hebesätze für Gewerbe- und Wohnimmobilien festsetzen kann. Wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Pankraz Gasseling unserer Redaktion sagte, ist darüber in der Haushaltskonsolidierungsgruppe erstmals Ende Mai gesprochen worden. Für die weiteren Beratungen sei Kämmerer Stephan Grundmann gebeten worden, die möglichen Folgen von unterschiedlichen Hebesätzen einzuschätzen. Erst danach könne weiter darüber nachgedacht werden, erklärte Gasseling. In der Haushaltskonsolidierungsgruppe treffen sich regelmäßig Vertreter der Ratsfraktionen, um über die Finanzen der Stadt zu beraten.