Wahl des Bürgermeisterkandidaten : CDU entscheidet sich für Görtz

Xanten Der Xantener Stadtverband bestimmte am Mittwochabend seinen Bürgermeisterkandidaten für die Wahl 2020. Görtz erhielt im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit – und setzte anschließend den Vorstand unter Druck.

Görtz sprach von einem „ehrlichen Ergbnis“. Er dankte den Mitgliedern und seinen Unterstützern, die ihm in einer „schwierigen Zeit“ zur Seite gestanden hätten. Es habe „Bedrohungen, Erpressungen, Strafanzeigen und Denunzierungen“ gegen ihn gegeben. Diese Zeit sei nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Er forderte einen Neuanfang in der CDU. Er nehme die Wahl an, wolle das aber erst unterschreiben, wenn klar sei, wer im Vorstand des Stadtverbandes mit ihm in den Wahlkampf ziehe. Die CDU trifft sich am 18. Dezember zur Mitgliederversammlung. Es stehen turnusgemäß Vorstandswahlen an.