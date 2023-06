Dialog über umstrittene Entscheidungen Xantens CDU sucht das Gespräch mit den Bürgern

Die CDU Xanten sucht das Gespräch mit den Bürgern. Im Sommer geht sie dafür monatlich auf den Marktplatz. Am Samstag fing sie damit an. Dafür hatte sie einen Stand aufgebaut, an dem Mitglieder des Stadtverbands am gesamten Vormittag ansprechbar waren, Fragen von Bürgern beantworteten, deren Kritik sich anhörten und die Politik der Christdemokraten erläuterten. „Wir wollen die heißen Eisen der Kommunalpolitik aus unserer Sicht erklären und deutlich machen, warum wir so abgestimmt haben, wie wir abgestimmt haben“, erklärte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jens Lieven. „Uns interessiert aber auch, was die Bürger darüber denken und was wir besser machen können.“