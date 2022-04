CDU-Stadtverband wählt Vorstand : Sonsbecker Verhältnisse in Xanten

Xanten Der CDU-Stadtverband wählt seinen Vorstand mit so überzeugenden Ergebnissen, dass es Anerkennung aus der Nachbarschaft gibt. Die Einigkeit zwischen Partei, Fraktion und Bürgermeister wird betont. Aber es gibt auch Sorgen.

Eine Frotzelei konnte sich Matthias Broeckmann am Donnerstagabend in Birten nicht verkneifen. Der Sonsbecker hatte gerade die Wahlen des Xantener CDU-Stadtverbandes geleitet, und im Gegensatz zur vergangenen Mitgliederversammlung waren die Abstimmungen geradezu harmonisch verlaufen. „Sie haben es mir dieses Mal sehr leicht gemacht“, sagte der Sonsbecker schelmisch. Alle Bewerber für den Vorstand hatten sogar zwischen 93 und 100 Prozent der Stimmen bekommen. „Das sind fast schon Sonsbecker Verhältnisse, zumindest was die Vorstandswahlen angeht“, meinte Broeckmann, der den CDU-Gemeindeverband in der Nachbargemeinde seit 2000 leitet und zuletzt 2020 einstimmig als Vorsitzender bestätigt wurde.

Diese Frotzelei griff Jens Lieven gerne auf. Auch bei anderen Wahlen würden es die Xantener den Sonsbecker „bestimmt bald nachtun können“, antwortete der gerade wiedergewählte Stadtverbandsvorsitzende verschmitzt. Dann müssten die Xantener allerdings wieder die absolute Mehrheit im Rat erreichen, so wie die Sonsbecker, die bei der Kommunalwahl 2020 fast 53 Prozent bekommen hatten. Davon waren die Xantener mit etwa 39 Prozent dann doch noch ein Stück entfernt geblieben. Aber angesichts der „schwierigen Rahmenbedingungen“ vor der Kommunalwahl sei er stolz auf das damalige Ergebnis, zumal Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) ohne Stichwahl wiedergewählt worden war, sagte Lieven.

Info Der neue Vorstand der CDU Xanten Ergebnisse Jens Lieven ist mit 28 von 29 Stimmen (bei einer Enthaltung) als Stadtverbandsvorsitzender der CDU Xanten wiedergewählt worden. Seine Stellvertretern ist Sybille Hendricks, sein Stellvertreter Justus Janßen. Beide erhielten jeweils 29 Stimmen, also 100 Prozent. Schatzmeister bleibt Peter Gießen (ebenfalls einstimmig). Geschäftsführer ist nun Dietmar Leyendecker (auch 27 von 27 Stimmen), Mitgliederbeauftragter bleibt Dietmar Kisters (einstimmig). Die Beisitzer sind Robin Böcker, Diana Bours, Bastian Kandt und Christoph van Bebber. Sie erhielten zwischen 25 und 27 Stimmen.

An diese „schwierigen Rahmenbedingungen“ wurde am Donnerstagabend oft erinnert. Darauf hatte auch Broeckmann angespielt: Bei der letzten Mitgliederversammlung Ende 2019 war die Xantener CDU zerstritten gewesen. Zwei Lager konkurrierten damals um die Frage, mit welchem Bürgermeisterkandidaten der Stadtverband in die Kommunalwahl 2020 gehen soll. Schließlich setzte sich Görtz gegen Daniel Ingendahl durch. Der damalige Stadtverbandschef Tanko Scholten, der dem anderen Lager angehörte, trat daraufhin bei der Wahl zum Vorsitzenden nicht mehr an. Zu seinem Nachfolger wurde mit rund 74 Prozent Lieven gewählt. Scholten verließ die CDU wenige Monate später, zusammen mit anderen. Sie gründeten das Forum Xanten (Fox).

Näher gingen die Anwesenden am Donnerstagabend auf diesen Streit aber nicht ein. Die neue Wählergemeinschaft der ehemaligen Parteifreunde wurde auch nicht namentlich genannt. Lieven sprach nur von einer Zeit, die „keine einfache“ gewesen sei, und hob hervor, wie „eng, vertrauensvoll und produktiv“ die Zusammenarbeit im Vorstand sowie mit der Fraktion und dem Bürgermeister seit zwei Jahren sei. Die CDU trete wieder geschlossen auf, befand Fraktionschef Pankraz Gasseling und warnte: „Sobald Streitereien sind, werden wir nicht gewählt.“ Auch Görtz sagte, dass die Xantener CDU „durch schwierige, schmerzhafte Zeiten“ gegangen sei. Der „eine oder andere“ habe die Partei verlassen. Aber nun sei sie wieder „eine starke Truppe“. Die Zusammenarbeit zwischen Lieven, Gasseling und ihm sei so eng, dass kein Blatt zwischen sie passe.

Diese neue Einigkeit wurde ihnen auch von außen bestätigt: „Ihr habt einen guten Job gemacht“, sagte der Sonsbecker Broeckmann seinen Xantener Parteifreunden. Und in der Aussprache nach den einzelnen Berichten bedankte sich Parteimitglied Franz Boßmann bei den Vorstandsmitgliedern der vergangenen zwei Jahren dafür, dass sie „in schwierigen Zeiten“ Verantwortung übernommen hätten. „Ich hätte mir nicht vorstellen wollen, wenn es so weitergegangen wäre.“

Aber Lieven berichtete auch von einer „ernsten Entwicklung“, die andere Vereinigungen in der CDU jedoch genauso betreffe: „Gemeint sind die sinkenden Mitgliederzahlen.“ 2018 seien noch 246 Frauen und Männer im Stadtverband gewesen. Während des Streits im Jahr 2019 – damals warfen sich beide Lager gegenseitig vor, dass sie ihre Anhänger in die Partei geholt hätten, um die Gegenseite zu überstimmen – sei die Zahl kurz über 300 gestiegen, dann aber bald wieder gesunken. Heute liege sie bei etwa 230. Seit 2018 habe der Stadtverband also – den Sondereffekt von 2019 ausgeklammert – fast 20 Mitglieder verloren. Der Grund sei die Altersstruktur. Es würden mehr Mitglieder sterben, als Menschen eintreten. Der Vorstand habe deshalb „erste Schritte“ unternommen, um diesen Trend umzukehren. Die Höhe der Beiträge sei an das Einkommen von jungen Menschen angepasst worden. Wenn sie in einer Ausbildung seien, könne ihnen der Beitrag ganz oder teilweise erlassen werden.

In einem anderen Bericht ging es um die Finanzen des Stadtverbands. Schatzmeister Peter Giesen berichtete, dass die CDU Xanten im Jahr 2020 rund 80.000 Euro mehr ausgegeben habe als eingenommen. Der Grund sei vor allem der Kommunalwahlkampf gewesen. Einige Anschaffungen würden dem Stadtverband aber langfristig nutzen: ein Auto-Anhänger zum Beispiel. Oder der überarbeitete Internetauftritt. Außerdem seien die Mittel gut investiert worden: „Dieses Geld hat dazu geführt, dass wir unter den schwierigen Bedingungen ein erfolgreiches Wahlergebnis erzielt haben.“ Durch die Mitgliedsbeiträge und die Mandatsabgaben werde die CDU Xanten ihre Reserven auch wieder aufbauen können. „Damit werden wir wieder in der Lage sein, einen so aufwendigen und erfolgreichen Kommunalwahlkampf zu betreiben.“

