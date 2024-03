„Um den Bürgern etwas zurückzugeben“ Xantens CDU schlägt mehr Geld fürs Ehrenamt vor

Die CDU spricht sich dafür aus, „auch in schwierigen Zeiten“ das Ehrenamt und damit die Demokratie zu stärken. Wie sie in einem Antrag an den Stadtrat schreibt, soll die Stadt mehr Geld für die Einwohnerpauschale, die Dorfumfeldgestaltung und die Förderung der Jugendarbeit in Musikvereinen einplanen. Dafür soll die Verwaltung einen Teil des Betrages verwenden, den die Stadt durch Vorschläge der Politik einspart oder mehr einnimmt.