Verkaufsoffene Sonntage in Xanten : CDU plädiert für flexiblere Öffnungszeiten

Xanten Dem örtlichen Handel soll nach den coronabedingten Ladenschließungen und damit verbundenen Umsatzeinbußen mit mehr verkaufsoffenen Sonntagen geholfen werden. Xantens Rat muss darüber beraten.

Die CDU in Xanten spricht sich für eine Lockerung des Ladenöffnungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen aus. Damit will sie erreichen, dass die Geschäfte an Sonntagen öffnen dürfen, an denen das bisher nicht vorgesehen ist. Hintergrund ist die Corona-Krise. Die Geschäfte hätten wochenlang geschlossen bleiben müssen, mit den Folgen werde die heimische Wirtschaft noch lange zu kämpfen haben, schreibt die CDU in einer Mitteilung. Die Geschäfte sollten deshalb die Möglichkeit haben, an Sonntagen einen Teil des Umsatzes wieder hereinzuholen.