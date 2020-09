Zugverbindung zwischen Xanten und Duisburg : Landratskandidat Brohl strebt RB 31-Gipfel an

Xanten Bei einem Treffen der Kreis- und Ortsverbände von CDU und Grünen am Xantener Bahnhof teilte der Landratskandidat Ingo Brohl (CDU) mit, ein „Gipfel-Treffen“ zum Thema Regionalbahn (RB) 31 initiieren zu wollen.

Hintergrund sind anhaltende Beschwerden über Zugverspätungen und fehlende Informationen von Seiten der Nordwestbahn als Betreiberin der RB 31. In Xanten hat es im August bereits ein „kleines Gipfel-Treffen“ gegeben. „Mit definitiven Zusagen, Verbesserungen anzustreben“, erzählte Bürgermeister Thomas Görtz. Er sieht nicht nur den Ausbau der Infrastruktur als notwendig an. „Wenn morgens die Fahrgäste keine Sitzplätze mehr finden, haben wir auch ein Kapazitätsproblem“, so Görtz. Weiteres Anliegen seien Schranken am Birtener Bahnübergang. Dem stimmte auch Grünen-Vorstandssprecherin Irmy Schwarzer zu. Der unbeschrankte Bahnübergang sei nicht nur gefährlich, so Schwarzer, durch den Warnton des Zugführers würden auch die Anwohner gestört. Das Problem müsse schon wegen der angestrebten Halbstunden-Taktung gelöst werden.