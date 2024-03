Debatte um Migationspolitik Die CDU lädt den Kanzler nach Xanten ein

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, hatten sich die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über Migrations- und Asylpolitik beraten. Beschlüsse gab es den Angaben zufolge nicht. Die Länder verlangten jedoch von der Bundesregierung Klarheit über eine mögliche Verlagerung von Asylverfahren in Länder außerhalb der EU. In einem nach dem Treffen veröffentlichten Papier bitten sie die Ampel-Regierung, bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 20. Juni dazu erste Ergebnisse vorzulegen. Auch soll nach dem Willen der Länder bald feststehen, wann die vereinbarte Bezahlkarte für Asylbewerber kommt. In ihrem Papier fordern die Regierungschefs der Länder den Bund auf, dafür zu sorgen, dass der Bundestag einen entsprechenden Entwurf dazu schnell verabschiedet.