„Höchst problematisch“ Xantens CDU ist empört über Dosenwerfen der Jusos

Die CDU kritisiert das Dosenwerfen der Jusos auf dem Familienfest der SPD in Xanten. Denn die Dosen waren mit Fotos verschiedener Politiker beklebt gewesen, unter anderem mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sowie den AfD-Politikern Alice Weidel und Björn Höcke, aber auch mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Deshalb werfen die Xantener Christdemokraten den Jusos und den Sozialdemokraten vor, „Politiker auch demokratisch legitimierter Parteien mit Kriegsverbrechern oder Faschisten wahllos in einen Topf“ zu werfen. Sie sprechen von einer „spielerischen Verharmlosung von Gewalt gegen Politiker demokratischer, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehender Parteien“, wie die Xantener Christdemokraten in einem Beitrag auf ihrer Facebookseite schreiben. „Denn: Gewalt, liebe SPD und liebe Jusos in Xanten, beginnt in den Köpfen!“