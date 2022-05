CDU wirbt in Xanten um Stimmen : Wahlkampf mit Cocktails und Unterstützung aus Berlin

Unterstützung aus Berlin (v.l.): CDU-Generalsekretär Mario Czaja, Diana Bours (Frauen Union Xanten), CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek, Pankraz Gasseling (CDU-Fraktion Xanten). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Anderthalb Wochen vor der Wahl in NRW hat Landtagskandidat Sascha van Beek Unterstützung aus Berlin bekommen: CDU-Generalsekretär und Parteifreund Mario Czaja kam nach Xanten. Bei Cocktails und Grillwürstchen sprachen sie über Krieg und Krankenhäuser.

Als Mario Czaja am Abend auf Xantens Marktplatz eintrifft, hat der Berliner eine Tour durch halb NRW hinter sich. Der CDU-Generalsekretär unterstützt an diesem Mittwoch seine Parteifreunde im Landtagswahlkampf. Sein letzter Termin ist ein entspannter, die Xantener CDU hat es sich und ihren Gästen gemütlich gemacht: Tische und Sitzbänke wurden aufgestellt, die Cocktail-Ambulanz mixt Getränke, die Junge Union grillt. Aber ganz ohne Politik geht es nicht. Schließlich wählt NRW am 15. Mai einen neuen Landtag.

In ihren Reden appellieren van Beek und Czaja an die CDU-Anhänger, beide Stimmen ihrer Partei zu geben. „Wir haben keine Stimmen zu verschenken“, sagt Czaja. Van Beek ist optimistisch: „Die Stimmung ist gut.“ An den Haustüren und Wahlkampfständen werde die CDU freundlich empfangen. „Weil wir in NRW sehr gute Arbeit geleistet haben.“

Beide reißen auch einige Themen an. Van Beek konzentriert sich auf die Innere Sicherheit und die Gesundheitspolitik. Er lobt zum Beispiel den NRW-Krankenhausplan, weil damit gerade im ländlichen Raum Kliniken erhalten blieben. Czaja spricht vor allem über die Verteidigungs- und Außenpolitik. Die Entscheidung, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, sei richtig, sagt der Generalsekretär. Er verstehe, dass Menschen Angst vor einem dritten Weltkrieg hätten. „Diese Angst bewegt uns auch.“ Niemand im Bundestag treffe eine solche Entscheidung leichtfertig. „Aber die Ukraine darf diesen Freiheitskampf nicht verlieren.“ Russland müsse gezwungen werden, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Er spricht noch über Energiepolitik, Landwirtschaft und globalen Handel. Dann laden er und van Beek zum persönlichen Austausch am Stehtisch ein. Bei Cocktails und Grillwürstchen.

(wer)