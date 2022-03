Offene Ganztagsschule in Lüttingen : Gebäude für Schulbetreuung soll bald bezogen werden

Offene Ganztagsschule in Lüttingen

Die CDU-Fraktion informierte sich über den Stand der Arbeiten für das neue OGS-Gebäude in Lüttingen. RP-Foto: rava Foto: Randolf Vastmans

Xanten Die Hagelkreuzschule in Xantens Ortsteil Lüttingen bekommt ein neues Gebäude für die Offene Ganztagsschule (OGS). Der Spatenstich war 2020 gewesen – bald sollen die Räume bezogen werden.

Die Xantener CDU-Fraktion hat die Baustelle der Offenen Ganztagsschule in Lüttingen besichtigt. „Damit wir sehen, wie weit Projekte sind, für die wir im Stadtrat gestimmt haben, schauen wir uns in unregelmäßigen Abständen den Stand der Projekte an“, erklärte der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Pankraz Gasseling. So ließen sich die Mitglieder das fast fertige Betreuungsgebäude mit Außengelände der Lüttinger Hagelkreuzschule erklären.