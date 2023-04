Anträge eingereicht CDU dringt auf Lösung im Markisen-Streit in Xanten

Die Xantener CDU will eine Lösung des Markisen-Streits erreichen. Sie spricht sich dafür aus, dass der Außengastronomie am Kleinen und Großen Markt Terrassenüberdachungen erlaubt werden. Die Verwaltung soll prüfen, welche rechtlichen Bestimmungen dafür geändert werden müssen. Das fordert die CDU in zwei Anträgen, die sie bei Bürgermeister Thomas Görtz eingereicht hat. Über die Vorschläge muss nun der Stadtrat entscheiden. Er trifft sich am 26. Juni das nächste Mal.