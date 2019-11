Kurzzeitpflege St. Katharina in Xanten : Caritas sucht ehrenamtliche Betreuer

Kurzzeitpflege St. Katharina in Xanten

Xanten Der Verband bittet um Unterstützung. Es geht um die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen.

Der Caritasverband Moers-Xanten betreibt in der Hees die Kurzzeitpflege-Einrichtung St. Katharina. Für die Betreuung der Bewohner sucht er noch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und mit den Bewohnern spazieren gehen oder anders Zeit verbringen. Die Caritas mache den Bewohnern des Hauses viele Angebote, organisiere Feste, Spiele und Kurse, aber alles sei von den Hauptamtlichen nicht zu leisten, sagte Thomas Kegler, Leiter der ambulanten und stationären Pflege. Daher würden Menschen gesucht, die ehrenamtlich die hauptamtlichen Mitarbeiter unterstützten, ergänzte Dirk Ulrich, Leiter der sozialen Dienste.

In anderen Pflegeheimen seien es oft Angehörige der Bewohner, die sich engagierten, erklärte Ulrich weiter. Aber da es sich um eine Kurzzeitpflege-Einrichtung handle, blieben die Gäste im Durchschnitt nur zwei Wochen, ihre Angehörigen würden also keine enge Bindung zum Haus aufbauen können. Hinzu komme, dass die Bewohner vom ganzen Niederrhein kämen, für die Familie der Weg also manchmal weit sei. Umso dankbarer seien die pflegebedürftigen Menschen, wenn andere sich für sie Zeit nähmen. Gesucht würden Ehrenamtliche jeden Alters.