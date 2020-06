Hilfe in Xanten : Caritas sammelt für Familien in Not

Die Caritas will Xantener Familien helfen, die in Not geraten sind (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Xanten Die Caritaskonferenz will Xantener Familien helfen, die in Not geraten sind. Darum bittet sie die Bevölkerung um Spenden. Wegen der Corona-Pandemie läuft die Sommersammlung aber anders als sonst.

Die Caritaskonferenz beginnt an diesem Samstag, 13. Juni, mit der Sommersammlung. Mit den Spenden sollen notleidende Familien in Xanten schnell und unbürokratisch unterstützt werden. Die Ausnahmesituation der vergangenen Wochen habe bei vielen Familien zu finanziellen Engpässen geführt, sagt Roswitha Dickmann, Vorsitzende der Caritaskonferenz Xanten. „Wir möchten gern helfen und sind daher auf Spenden angewiesen.“ Wegen der Corona-Pandemie könnten die Helferinnen und Helfer aber in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen und persönlich um Spenden bitten. „Daher würden sie Briefe einwerfen mit einem Flyer und einem Überweisungsvordruck. „Wir hoffen, dass uns die Xantener Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt unterstützen und Geld überweisen.“ Die Caritaskonferenz Xanten verbürge sich dafür, dass mit dem Spendengeld bedürftige Xantener Familien unterstützt werden. Die Bankverbindung lautet: Propsteigemeinde Xanten, Pfarrcaritas, IBAN: DE84 3545 0000 1150 0237 68, Sparkasse am Niederrhein.

(RP)