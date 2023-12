Carbid Watches aus Xanten Uhren-Firma spendet Nikolaustüten an Kita in Birten

Obwohl in einem jungen Betrieb das Geld erfahrungsgemäß recht knapp ist und sofort wieder reinvestiert wird, haben die beiden Inhaber von Carbid Watches beschlossen, den Kindergartenkindern in Birten zu Nikolaus eine gehörige Überraschung zu bereiten. Der dreijährige Sohn von Konstantin Müller besucht selbst den katholischen Kindergarten St. Elisabeth. So gibt es dort am Nikolaustag nach dem gemeinsamen Frühstück zuerst den Besuch des Nikolaus in der Einrichtung und dann für jedes der 47 Kinder eine sorgsam gepackte Tüte mit einem Malheft, einem dekorierbaren Weihnachtmann, einem kleinen Stickerbuch, Süßigkeiten, Walnüssen und einer Mandarine. Die beiden Jungunternehmer freuen sich schon jetzt über die glücklichen Kinderaugen. Für beide gibt es nichts Schöneres. Und die Erzieherinnen bekommen von ihnen sogar noch eine besondere Tüte obendrauf – womit diese gefüllt ist, wird aber nicht vorher verraten.