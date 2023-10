Feuerwehreinsatz in Birten Camper gerät in Brand – Ursache unklar

Auf einem Firmengelände in Xantens Ortsteil Birten ist am Freitag ein abgestellter Camper in Brand geraten. Die Ursache ist unklar, wie die Feuerwehr Xanten am Abend mitteilte. Aufmerksame Mitarbeiter hätten das brennende Fahrzeug auf eine freie Fläche gezogen und so eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindert, berichteten die Einsatzkräfte. Sie kämpften unter Atemschutz gegen das Feuer und löschten den Brand, dabei setzten sie auch Schaum ein, um eine Rückzündung zu verhindern. Im Einsatz waren neben der Löschgruppe Birten auch Kräfte aus Xanten-Mitte.