Gastronomie in Xanten Das Glüxpilz wird abends zur Weinbar

Der Restaurantkaufmann hat viele Jahre in Sterne-Hotels und -Restaurants in Hessen und in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Vor einiger Zeit ist Jakob Küsters an den Niederrhein zurückgekehrt. Hier lebt seine Familie, hier ist der 34-Jährige aufgewachsen: in Neukirchen-Vluyn. „Der Niederrhein ist einfach schön“, sagt er. Und am Niederrhein wird nicht nur gern Bier, sondern auch Wein getrunken.