„Brel-Projekt“ im Café Glüxpilz in Xanten Ein Benefizkonzert voller Gefühl und Melancholie

Freudig überrascht zeigte sich das Publikum, als es in der Melodie des „Sterbenden“ den Song „Seasons in the sun“, mit dem der kanadische Sänger Terry Jacks einen Hit landete, erkannten. Überhaupt zeigte sich das Publikum sehr einfühlsam und äußerte sein Mitempfinden nicht nur mit gut hörbaren Gefühlsäußerungen, sondern es dankte den beiden Musikern nach jedem Titel mit lautem Beifall. „Ne me quitte pas“ (zu Deutsch: Verlass mich nicht!) führte Heieck als eins von einer Umfrage als schönstes Liebeslied in französischer Sprache bewertetes Chanson ein und schaffte mit dieser Ankündigung eine besondere Aufmerksamkeit bei den Gästen.