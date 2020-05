Haltestelle in Xanten-Wardt : Bus lässt Familie mit Kinderwagen stehen – Fahrer entschuldigt sich

Xanten Eine Familie wollte mit ihrem Kinderwagen in einen Bus einsteigen. Aber der hintere Eingang war zu schmal, und vorn durften sie nicht einsteigen – das Fahrzeug fuhr ohne sie weiter. Fahrer und Firma entschuldigen sich.

In Xanten ist am Mittwochabend einer Familie die Fahrt in einem Bus verwehrt worden. Sie hatte mit einem Kinderwagen an der Haltestelle Hafen Wardt einsteigen wollen, aber die hintere Tür war zu schmal gewesen. Deswegen hatten die Mutter und ihr Mann den Busfahrer gebeten, dass sie mit ihren beiden Kindern und dem Kinderwagen vorn einsteigen dürfen. Das hatte dieser jedoch abgelehnt. Die Familie habe deshalb von Wardt bis nach Marienbaum laufen müssen. So berichtet es eine Verwandte der Frau auf Facebook. Die Xantener Firma Verhuven, die im Auftrag der Niag die Linie SL 42 bedient, bestätigte auf Anfrage den Vorfall.