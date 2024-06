„Wir möchten euch danken“ Buntes Fest der Begegnung in Xanten

Mortaza Ishaki lebt seit zwei Jahren in Deutschland und seit einem Jahr in Xanten. Für ihn ist es entscheidend, in Gemeinschaft zusammenzustehen. „Wir haben unsere eigenen Geschichten, unsere eigenen Hintergründe und Träume. Trotz all unserer Unterschiede haben wir die Möglichkeit, in einer Gesellschaft zu leben, die von Solidarität geprägt ist“, sagt er. Er hofft, dass sie in Xanten Freundschaft schließen können. Freundschaft könne durch Respekt und gegenseitiger Wertschätzung entstehen, „indem wir offen sind für die Ideen, Meinungen und Erfahrungen. So können wir voneinander lernen.“