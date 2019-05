Denkmalschutz : Bund unterstützt Erhalt des Xantener Doms

Der Dom in Xanten (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Durch die Luftfeuchtigkeit im Xantener Dom sind die hölzernen Altäre in Mitleidenschaft gezogen worden. Für die Restauration bekommt die Dombauhütte Geld vom Bund.

Die Dombauhütte in Xanten bekommt vom Bund 126.000 Euro für die Restauration von historischen Kunstwerken. Das teilte am Montag die Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss (CDU) mit. Mit dem Geld sollen hölzerne Altäre gereinigt werden, die durch hohe Luftfeuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen wurden, wie Johannes Schubert, Leiter der Dombauhütte, erklärte. „Diese Holzarbeiten sind von unschätzbarem Wert“, sagte Schubert. „700 Jahre Geschichte gilt es zu bewahren. Jeder Euro ist im Xantener Dom gut angelegt.“