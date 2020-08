Bürgermeister-Wahl in Xanten : Mehr Tourismus ja, aber bürgerfreundlich

Ein Podium mit vier Kandidaten und einer Kandidatin (v.l.): Andreas Luschgy, Rainer Groß, Olaf Finke, Werner Borchers (Vorsitzender der AAN), Valérie Petit und THomas Görtz. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten In Xanten haben sich fünf der sechs Bürgermeisterkandidaten ein zweites Mal den Fragen von Wählern gestellt. Dieses Mal ging es um die Wirtschaft in der Stadt: also den Tourismus, die Gastronomie und das Gewerbe.

Fünf der sechs Bürgermeisterkandidaten in Xanten haben sich am Mittwochabend den Fragen von Unternehmern und anderen Wählern gestellt. Sie erklärten, wie sie Gewerbe und Einzelhandel in der Stadt unterstützen wollen. Eingeladen hatte der Verband AAN Aktive Unternehmer am Niederrhein. Bürgermeisterkandidatin Stella Werner (FOX) blieb der Veranstaltung fern. Eine Zusammenfassung des Abends.

Tourismus Amtsinhaber Thomas Görtz (CDU) sprach sich für einen „bürgerfreundlichen Tourismus“ aus. Valerie Petit (FBI) mahnte, der Tourismus müsse im Einklang mit dem Bürgeralltag bleiben. Es gelte, Gäste auch in der Nebensaison nach Xanten zu holen. Von einem „guten Mittelmaß“ sprach der parteilose Andreas Luschky. Er forderte niedrigere Eintrittspreise für Einheimische zum Beispiel im APX. Olaf Finke (SPD) warb für ein „modernes Touristikkonzept“ mit „qualitätsvollen Veranstaltungen“ und ohne „Ballermann-Tourismus“. Der unabhängige Kandidat Rainer Groß erinnerte daran, dass durch Corona das Oktoberfest weggebrochen sei und viele Arbeitsplätze davon abhängig seien.

Einzelhandel Petit bekannte: „Ich kaufe hier ein.“ In der Corona-Krise sei über Fraktionsgrenzen hinweg eine Entlastung verabschiedet worden – zum Beispiel wurde die Stundung der Gewerbesteuer erleichtert. „Das ist ein sehr guter Weg.“ Man müsse mit Hotellerie, Gewerbe und Gastronomie einen Plan erarbeiten, meinte Luschgy. Von einem „Notfallplan“ und einer gemeinsamen Plattform „über die Unternehmerverbände und die Wirtschaftsförderung“ sprach Finke. So etwas wünschte sich auch Groß. Görtz setzt eher auf die „Innovationskraft der Unternehmen“, für die man einen flexiblen Rahmen gesetzt habe.

Gewerbe Luschgy und Finke zeigten sich für die Ansiedlung von Großgewerbe offen. Luschgy will dazu jeweils einen Bürgerentscheid machen. Die Frage werde sich nicht stellen, meinte Petit. Groß befürwortete die Ansiedlung kleiner Unternehmen – ähnlich wie Görtz. Der verwies auf den „Branchenmix“ mit kleineren Firmen, der zu einem Anstieg der Gewerbesteuer um zwei Millionen Euro geführt habe.