Karneval in Xanten Bürgermeister will Rathaus gegen Möhnen verteidigen

(wer) Auch in Xanten wollen die Möhnen an Altweiber, 8. Februar, wieder die Macht übernehmen. Aber sie werden sich anstrengen müssen: „Auch in diesem Jahr werde ich versuchen, das Rathaus gegen Obermöhne Nadine und ihre zahlreichen Mitstreiterinnen zu verteidigen“, kündigt Bürgermeister Thomas Görtz an. Er rechnet mit einem großen Aufgebot vor dem Rathaus: Erwartet werden wieder der Xantener Carnevalsverein (XCV), das Xantener Blutwurstkomitee (XBK), die Kolpingsfamilie sowie karnevalistische Vertreter aus Lüttingen und Birten.