„So etwas lasse ich mir nicht gefallen“ Xantens Bürgermeister will sich gegen Anschuldigungen wehren

Gegen Xantens Bürgermeister Thomas Görtz ist im vergangenen Jahr Strafanzeige erstattet worden. Die darin genannten Anschuldigungen hätten sich aber „als null und nichtig“ herausgestellt, sagte Görtz am Sonntagvormittag beim öffentlichen Frühjahrsempfang der SPD im Rathaus. Die Staatsanwaltschaft habe die Vorwürfe eingehend geprüft. In der vergangenen Woche habe sie ihn dann schriftlich darüber informiert, dass das Verfahren eingestellt worden sei. Er habe immer im Interesse der Stadt gehandelt, sagte Görtz auf Nachfrage unserer Redaktion am Rande des Frühjahrsempfangs.