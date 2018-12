Xantens Bürgermeister: Görtz spricht über die Herausforderungen für 2019

Xanten Der Jahreswechsel ist immer auch eine Gelegenheit, um nach vorn zu schauen. Xantens Bürgermeister Görtz erklärt, welche Pläne die Stadtverwaltung für 2019 hat.

Bürgermeister Thomas Görtz hat Investitionen der Stadt in die weitere Entwicklung von Xanten angekündigt. In seinem Grußwort zum Jahreswechsel, das er auf der Homepage der Stadt veröffentlichte, bezeichnete der CDU-Politiker die „Bildung unserer Kinder“ als „Zukunftsbereich schlechthin“. Alle Schulen hätten mittlerweile einen Glasfaseranschluss und dadurch schnelles Internet bekommen. „Dies ist jedoch erst der Startschuss einer groß angelegten Modernisierungsoffensive“, ergänzte Görtz. „Wir möchten mit modernen Raumkonzepten sowohl das Stiftsgymnasium Xanten und die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, als auch die Hagelkreuzschule Lüttingen fit machen für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte.“

Darüber hinaus nannte Görtz die Barrierefreiheit als „zentrales Handlungsfeld“. „Wir treiben die weitere barrierefreie Gestaltung unserer Innenstadt voran, damit Menschen mit und ohne Handikap sich möglichst ohne Hindernisse in unserer Stadt bewegen können“, versicherte er. Außerdem werde die Stadt weiter in eine „leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr“ investieren. „Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Birten ist mittlerweile abgeschlossen, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wardt und auch die Erweiterung des Standortes in Lüttingen werden zeitnah in Angriff genommen.“