Xantens Bürgermeister zu Sorgen von Anwohnern „Ich kann nicht sagen, ich nehme die Flüchtlinge nicht auf“

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) hat dem Bund und dem Land vorgeworfen, dass es die Kommunen bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen zu wenig unterstützt. „Das ist eine Millionen-Aufgabe für uns jedes Jahr, und wir bekommen nur einen Bruchteil vom Bund oder vom Land dafür“, sagte Görtz am Mittwochabend in einer Bürgerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in Lüttingen. Den Städten und Gemeinden in NRW würden immer mehr Flüchtlinge zugewiesen, weil die Unterkünfte des Landes voll belegt seien, und es nicht schnell genug neue Kapazitäten schaffe. Die Kommunen müssten dann schauen, wo sie die Menschen unterbringen könnten. Diese Aufgabe werde „nach unten“ geschoben und lande „auf unseren Schultern“. Wenn Xanten so langsam neue Unterkünfte schaffen würde wie das Land NRW, „dann wären wir schon längst abgesoffen“.