Spendenaktion für Kinderhospizdienst : Xantens Bürgermeister putzt Autos für den guten Zweck

Xanten Der Xantener Unternehmer Demush Sukaj hat in seiner Auto-Waschstraße Geld für den Kinderhospizdienst der Malteser gesammelt. Bürgermeister Thomas Görtz half ihm dabei: Er legte eine Stunde lang die Aktenordner beiseite und schnappte sich einen Hochdruckreiniger.

Drei Tage lang hat der Xantener Unternehmer Demush Sukaj Geld für den Malteser-Kinderhospizdienst gesammelt. Für jedes Auto, das von Donnerstag bis Samstag durch seine Waschanlage fuhr, gab er einen Euro. Dadurch kamen mehr als 700 Euro zusammen, wie der Fairwash-Inhaber am Montag berichtete. Und wahrscheinlich ist der Betrag für die Malteser noch größer: Sukaj hatte mehrere Spendendosen aufgestellt, seine Kunden hätten fleißig Geld hineingesteckt, berichtete er. Wie viel dadurch hinzukommt, wisse er aber noch nicht. Er wolle die Spendendosen erst bei der Übergabe an die Malteser öffnen. Der Termin dafür stand am Montag noch nicht fest.