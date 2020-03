Finanzielle Einbußen in Corona-Krise : Xantens Bürgermeister Görtz drängt auf Hilfe für Kommunen

Xanten Die Kommunen haben in der Corona-Krise zusätzliche Aufgaben übernommen, gleichzeitig müssen sie Einnahme-Ausfälle befürchten. Xantens Bürgermeister Görtz suchte deshalb das Gespräch mit Marcus Optendrenk, CDU-Fraktionsvize im NRW-Landtag.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz drängt in der Corona-Krise auf eine Unterstützung von Städten und Gemeinden durch das Land NRW. Nach einem Gespräch mit dem stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Marcus Optendrenk, zeigte sich Görtz optimistisch. Er habe dem Parteifreund die Nöte der Kommunen deutlich gemacht, und Optendrenk habe zugesagt, die kommunale Sicht ernst zu nehmen und mit in die weiteren Überlegungen über Hilfsmaßnahmen des Landes einfließen zu lassen. Görtz hatte ihn als Präsidiumsmitglied des Städte- und Gemeindebundes in Düsseldorf am Rande der Sondersitzung des Landtags in dieser Woche getroffen.