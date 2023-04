Für den guten Zweck Xantens Bürgermeister arbeitet an der Supermarktkasse

Auf die Idee für diese Spendenaktion sei er durch einen anderen Bürgermeister gekommen, der sich dafür an eine Supermarktkasse gesetzt habe, erklärte Görtz. Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr habe er mit Karlen darüber gesprochen. Dessen Familie engagiert sich bei den Einsatzkräften: Er als Feuerwehrmann, Sabrina Karlen als Feuerwehrfrau sowie Betreuerin, und Sohn Liam ist bei der Jugendfeuerwehr. Die Familie weiß also, dass der Nachwuchs Spenden gut gebrauchen kann, um die Aktivitäten zu finanzieren. So soll das Geld aus Görtz‘ Kassenjob unter anderem dazu verwendet werden, um einen Ausflug zu finanzieren. Und sollte Xantens Bürgermeister doch irgendwann eine neue Herausforderung suchen – an der Kasse hat er seinen Job so gut gemacht, dass Karlen ihn einstellen würde, wie der Kaufmann mit einem Schmunzeln sagte.