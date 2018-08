Xanten: Bürgermeister Görtz schießt scharf gegen FDP

Xanten/Alpen/Sonsbeck/Rheinberg Die Kontroverse um die Rekommunalisierung des Wasserwerks (KWW) hält an. Auch Xantens Bürgermeister Thomas Görtz schießt scharf gegen die Kritiker der FDP.

Der KWW-Deal füllt weiter die politische Sommerpause. Jetzt hat sich Xantens Bürgermeister Thomas Görtz zu Wort gemeldet. Er greift das FDP-Trio Thomas Hommen (Alpen), Jürgen Kühne (Sonsbeck) und Heinz Jürgen Küppers (Xanten) scharf an. Die liberalen Dauerkritiker hatten in der vorigen Wochen die komplette Übernahme des Kommunalen Wasserwerks (KWW) durch die vier Gesellschafter-Kommunen erneut als viel zu riskant bezeichnet. Insbesondere die Bürgschaft in Höhe von 2,3 Millionen Euro zur Pensionsabsicherung der Beschäftigten bezeichnete die FDP als „unkalkulierbares Risiko“. Das endete in der Feststellung, dass für die „Zeche der Gebührenzahler“ aufkomme.