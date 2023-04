Xantens Bürgermeister zu Kritik von Bürgern „Wir machen deutlich mehr richtig als falsch“

Thomas Görtz Ich schätze Herrn Theunissen sehr, kenne ihn persönlich, und deshalb wundert mich seine Reaktion umso mehr. Wenn man nicht genügend Kenntnis von einer Sache hat, sollte man nicht unbedingt mit unausgegorenen Meinungen an die Öffentlichkeit gehen. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Sachverhalte aus dem Zusammenhang gerissen werden, alles pauschal in einen Topf geworfen und die Kritik polemisch vorgetragen wird. Ich maße mir auch nicht an, den Betrieb von Herrn Theunissen zu beurteilen, weil ich von seinem Handwerk schlicht keine Ahnung habe. Und den Vorwurf der Bösartigkeit weise ich entschieden zurück. Kein Mitarbeiter im Rathaus macht etwas aus Bösartigkeit. So etwas zu unterstellen, ist nicht in Ordnung. Da stelle ich mich schützend vor meine Leute.