Steuern, Pflanzkübel, Terrassenüberdachungen Jetzt haben Xantens Bürger das Wort

In den Sitzungen der Fachausschüsse und des Stadtrats in Xanten haben die Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber Stellungnahmen können sie nicht abgeben. Eine Diskussion mit der Politik und der Verwaltung über ein Thema ist nicht möglich. Das ist beim Bürgerforum anders. Trotzdem wird es bisher kaum genutzt. Deshalb findet es dieses Mal erst dann statt, wenn fast alle Fachausschüsse im Sitzungsdurchlauf schon getagt haben. Damit alle Themen wie die Terrassenüberdachungen in der Außengastronomie oder die Weiterentwicklung der Gesamtschule schon einmal angesprochen wurden und die Bürger alle Unterlagen im Ratsinformationssystem einsehen können. Somit findet das Bürgerforum am Mittwoch, 6. März, 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.