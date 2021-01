Feuerwehr-Einsatz in Xanten : Sturm pustet Baum um – doppeltes Pech für den Bürgerbus

Xanten/Sonsbeck Der Bürgerbus Sonsbeck musste wegen eines umgestürzten Baumes auf der Urseler Straße wenden. Dabei fuhr er sich im Morast fest. Glück für den Fahrgast: Ein Autofahrer brachte ihn nach Xanten.

Damit nicht genug. Der Mann am Steuer wollte mit seinem recht langen Fahrzeug auf der recht schmalen Fahrbahn wenden. So geschah’s, dass der Sprinter sich mit den Hinterreifen im Morast festsetzte und es nicht mehr vor und zurück ging. Während die Freiwillige Feuerwehr anrückte, um das natürliche Hindernis mit der Kettensäge in handliche Teile zu zerlegen und die Straße wieder freizuräumen, kümmerte sich Busfahrer Theo Wigge um seinen einzigen Fahrgast.

Der älteren Dame war zwar beim witterungsbedingten Malheur nichts passiert, sie musste aber in die Domstadt. Wigge sprach daher Autofahrer an, die in der Schlange standen und schließlich ebenfalls umkehren mussten. Und es fand sich tatsächlich ziemlich schnell ein freundlicher Mensch, der bereit war, die Dame mitzunemen, so dass sie zeitnah ihr Ziel erreichte. Der Bürgerbus aber konnte seine Fahrt erst wieder aufnehmen, nachdem ihn ein Abschleppdienst aus seiner misslichen Lage befreit hatte. Es ging dann zunächst alles wieder zurück auf Start.