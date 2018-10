Xanten: Bürger setzt sich fürs Siegfried-Museum ein

Xanten Michael Holter (62) aus Xanten hat eine Spendensammlung für den barrierefreien Zugang initiiert.

Er ist ein ganz normaler Xantener Bürger, in keiner politischen Partei vertreten, er engagiert sich nur gern. Die Rede ist von Michael Holter, 62 Jahre alt. Der Referent für graphische Gestaltung und Web-Publishing bei der Stadt Wuppertal hat für das Siegfried-Museum eine Spendenaktion gestartet. Er sagt: „Es ist so schade, dass Gehbehinderte Teile des Siegfried-Museums nicht nutzen können. Wenn die Xantener auf nur einen Coffee-to-go-Becher am Tag oder einen Berliner Ballen verzichten und das Geld spenden würden, hätten wir die Mittel für den barrierefreien Zugang zum Museum beisammen.“ Holter bezieht sich auf die RP-Berichterstattung von Anfang Oktober. Damals hatte der VdK Xanten in einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem Museum und dem Förderverein auf die Problematik aufmerksam gemacht. So soll der Zugang, der schon vor Jahren mit 12.000 Euro veranschlagt wurde, frühestens im Jahr 2023/2024 umgebaut werden. Vorrang hat indes eine neue Beschallungsanlage im Rathaus, der Umbau der Toiletten am Markt und der Ausbau des barrierefreien Streifens auf der Marsstraße. Das hat die Stadt Xanten in ihren jüngsten Sitzungen vorgestellt (wir berichteten). Der Inklusionsbeirat unterstützt diese zeitliche Abfolge. „Die Rampe am Museum ist nicht die dringendste Aufgabe, um die sich die Stadt kümmern sollte. Das Pflaster im Stadtkern und viele andere Punkte, die auf der Prioritätenliste des Inklusionsbeirates stehen, sind für die Mitglieder entscheidender“, schreibt Wolfgang Diamant, Vorsitzender des Inklusionsbeirates, in einer Pressemeldung.