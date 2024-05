Veranstaltung geplant Xantener können ihre Wünsche an Europa formulieren

(wer) Im Juni wird ein neues Europa-Parlament gewählt. Deshalb organisiert der Städtepartnerschaftsverein Xanten im Mai eine Diskussion dazu. Der Titel: „Europa heute und morgen“. Dabei soll es darum gehen, was Europa für die Menschen bedeutet und was sie sich in Zukunft von Europa wünschen, erklärten Valérie Petit und Carolin Schwartz vom Xantener Städtepartnerschaftsverein in einem Pressegespräch.