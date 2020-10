Theatergruppe in Xanten : Bühnenrevoluzzer verschieben auch Ersatzprogramm

Xanten Nach Absage der Aufführung der Eigenproduktion „Klassentreffen“ muss die Xantener Laienspielgruppe Bühnenrevoluzzer nun auch das Ersatzprogramm coronabedingt ins nächste Jahr verschieben. Das Drei-Personen-Stück „Kunst“ soll im April Premiere feiern.

Schon Anfang Juni hat die Truppe auf die Corona-Umstände reagiert und die für das volle Ensemble geschriebene Eigenproduktion „Klassentreffen“ auf den Herbst 2021 verschoben. Trotzdem wollten einige Gruppenmitglieder Theater spielen. Und so setzte Regisseur Thomas Tervoort das Drei-Personen-Stück „Kunst“ von Yasmina Reza auf den Spielplan, mit der Hoffnung, es vielleicht schon in diesen Herbst aufführen zu können. „Da es nur drei Schauspieler sind, kann der Mindestabstand im Probenraum und auf der Bühne eingehalten werden“, erklärt Tervoort und fügt hinzu: „Dieses Stück ist eine dramatische Komödie mit Tiefgang. Und seit ich es vor Jahren in Wien gesehen habe, reizt es mich sehr, es mal auf die Bühne zu bringen.“

Die Aufführungstermine von „Kunst“ sind am 16., 17., 18., 23., und 24. April in der ehemaligen Brasserie Hennemann, Xanten-Marienbaum. Freitags und samstags um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Ein Gastspiel geben die Bühnenrevoluzzer mit „Kunst“ am Sonntag, 25. April, um 17 Uhr im Scala-Kulturspielhaus Wesel.