Von Knabberkram bis Hygieneartikel : Xantener Büdchen-Taxi liefert nach Hause

Die Waren werden online bestellt. Foto: Christian Balke

Xanten Wer am Wochenende abends noch Lust auf Knabberkram oder Süßigkeiten hat, kann sie sich in Xanten jetzt auch nach Hause liefern lassen: Am Freitag startet ein Büdchen-Taxi. Es liefert auch Zigaretten, Getränke und sogar Toilettenpapier.

In Xanten startet am Freitag das Büdchen-Taxi. Kunden können darüber Getränke, Tabakwaren, Süßigkeiten, Knabberkram oder Hygieneartikel nach Hause bestellen. Geliefert wird freitags und samstags zwischen 17 Uhr und 24 Uhr, sonntags zwischen 17 Uhr und 23 Uhr. Das Angebot sei eine Reaktion auf die Ausgangssperre, berichtete Inhaber Christian Balke. Nach 22 Uhr könnten die Menschen nicht mehr zur Bude fahren und Getränke, Zigaretten oder Süßigkeiten kaufen. Lieferdienste seien aber erlaubt. Daher bringe seine Firma die Waren auf Wunsch nach Hause. Die Waren werden über einen Online-Shop bestellt.

Wegen der Corona-Pandemie und den hohen Infektionszahlen gilt im Kreis Wesel seit Samstag eine Ausgangssperre. Von 22 Uhr bis 5 Uhr sollen sich die Bürger innerhalb einer Wohnung oder Unterkunft aufhalten. Ausnahmen bestehen unter anderem bei medizinischen Notfällen und Wegen zur Arbeit.

app.buedchen-taxi.de

(wer)