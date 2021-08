Schützentradition in Xanten : Bruderschaft St. Viktor in Uniform

Birten Feierlicher Rahmen für zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Birtener Schützenbrüder. Propst Stefan Notz war als Ehrengast da und lobte das Engagement.

Die St.-Viktor-Bruderschaft in Birten hat sich jetzt in Uniform zur Generalversammlung getroffen, um Auszeichnungen und Ehrungen, die während der Versammlung überreicht wurden, einen würdevollen Rahmen zu verleihen. Zu den Gästen gehörte auch Propst Stefan Notz, der sich für die Einladung bedankte und das ehrenamtliche Engagement und den Zusammenhalt der Schützen lobte. Karlheinz Kamps , Vorsitzender des Caritativen Ausschusses im Bund der Historischen deutschen Schützenbruderschaften, und Bezirksjungschützenmeister Sebastian Janßen nahmen die Ehrungen vor.

Die Ehrennadeln für treue Mitglieder überreichten Brudermeister Georg Angenendt und sein Stellvertreter Ludger Koppers, stellvertretender Bezirksbundesmeister. 25 Jahre in der Bruderschaft sind Wolfgang Angenendt, Thomas Bergmann, Stefan Eykhout, Björn van Gelder, Norbert van Hüüt, Andre Kohl, Theo Krüger, Michael Riddermann, Markus Rüttermann und Jürgen Terhorst. Auf 40 Jahre in der Bruderschaft kommen Lothar Angenendt, Frank Engelskirchen, Willi Greeven, Josef Peters, Ralf Rynders, Rainer Staymann und Detlef Tekath. Rudi Hartjes, Peter Keisers, Friedhelm Klöckner, Egon Killemann, Klaus Ratz, Gerd Redger, Theo Scholten, Wilhelm Scholten, Heinz-Dieter Theußen sind seit 50 Jahren dabei, Heinz Ingenfeld, Helmut Reis und Norbert Tekath schon 60 Jahre. Noch fünf Jahre länger sind Herbert Groß, Karl Peters und Günther Tekath Schützenbrüder.

Karlheinz Kamps überreichte eine Urkunde an Edeltraud Koppers und Brigitte Greeven, die zu Beginn der Pandemie zusammen mehr als 600 Masken genäht haben. Das Silberne Verdienstkreuz wurde Anne Angenendt überreicht. Heiner Engeln, Andreas Kerkhoff und Christian Kotzur wurden mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet. Die Schützenmusikerauszeichnung in Bronze wurde Steffi Greeven und Michael Reis verliehen. Helmut Reis wurde mit der Schützenmusikerauszeichnung in Silber ausgezeichnet. Fabian Angenendt wurde vom Bezirksjungschützenmeister mit dem Fahnenschwenker-Verdienstorden in Bronze geehrt.